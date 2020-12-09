Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии В одном из районов Башкирии открылась детская поликлиника Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

В селе Красная Горка Нуримановского района Башкирии в отремонтированное здание переехала детская поликлиника, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«В ходе капитального ремонта здесь обновили оборудование, мебель, отремонтировали системы электроснабжения, водоснабжения и канализации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в Нуримановском районе республики насчитывается семь педиатрических участков. В общей сложности они обслуживают более 4,4 тысячи детей, 147 из которых — дети до года.

Из них только в Красной Горке на медицинском обеспечении находятся свыше 1,3 тысячи детей.

«Теперь в обновленном детском поликлиническом отделении Нуримановской ЦРБ созданы все условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи маленьким жителям района», — добавили в Минздраве.