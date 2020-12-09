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9 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сегодня свой день рождения отмечает супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова

ОБЩЕСТВО

Сегодня, 9 декабря, свой день рождения отмечает супруга Главы Башкортостана Каринэ Хабирова.

﻿«Настолько красивой, женственной и вместе с тем общественно и продуктивно активной первой леди в Башкирии не было никогда, — написал в соцсетях руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. — «Территория женского счастья»; «Радость нашего дома»; «Аксаковская ёлка»; «Счастье на ладошке»; «Бал маленьких принцесс» — эти и другие важные социальные проекты, направленные прежде всего на поддержку матери и детей, появились в республике в последние два года и без них уже трудно представить развитие республики».
Отметим, что благотворительность занимает важное место в биографии Каринэ Хабировой. Супруга Главы региона курирует несколько социальных проектов, участвует в форумах, открытиях соцучреждений.

С августа 2019 года по ее инициативе реализуется проект «Территория женского счастья» в городах и районах республики. Посетительницам читают лекции о здоровье и красоте, детстве и материнстве, искусстве и стиле, развитии и предпринимательстве. Академия помогает женщинам стать успешными и счастливыми.

Также супругой Главы региона и городской телекомпанией «Вся Уфа» инициирован проект «Радость нашего дома». Его главная цель — помочь всем воспитанникам детских домов и домов ребенка найти любящих родителей и обрести семьи. Телеканал готовит видеоистории про детей-сирот, рассказывает об их судьбах и мечтах, транслирует ролики в эфире и размещает в интернете. Благодаря проекту 35 детей обрели родителей.

ИА «Башинформ»
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