Фото: Салаватская епархия У православных христиан Башкирии начался рождественский пост Фото: Салаватская епархия

У православных верующих продолжается рождественский пост, который будет длиться до 7 января и увенчается празднованием Рождества Христова. Важно помнить о том, что пост – это не столько ограничение в еде, сколько внутренняя работа над собой, совершение добрых и полезных дел, воспитание своей души.

В первую неделю поста Православная Церковь празднует введение во храм Пресвятой Богородицы, который относится к великим двунадесятым праздникам, посвященным событиям земной жизни Спасителя и Богородицы. С этого дня начинается декабрьская череда церковных памятных дней. По церковному преданию время установления этого праздника относят к первым векам христианства.

Родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, во исполнение обета об избавлении от бесплодия, посвящают свое дитя на служение Богу. Когда у престарелых родителей все же родилась дочь Мария, то по достижении ею трех лет, святые родители исполнили свое обещание. Вместе с родными и знакомыми под пение священных песен они пошли в Иерусалимский храм. На крыльце, ведущем к храму, первосвященник Захария со множеством священников и левитов встретил Пресвятую Деву и, благословив, ввел во Святая Святых, куда в те времена нельзя было входить ни женщинам, ни священникам. Лишь единожды в год, в День Очищения, туда входил первосвященник с жертвенной кровью, принося ее за себя и за «грехи неведения» всего Израиля. Это было необыкновенное событие, поскольку формально ввести маленькую девочку в «Святая святых» было нарушением Закона благочестия древних иудеев. Поэтому все присутствовавшие в храме были удивлены.

Духовный смысл праздника состоит в том, что представляет собой еще одну ступень постижения человеческой душой Божественного домостроительства. Данное событие является символическим предвещанием Божьего замысла о Рождестве Христовом. Теперь не Святая Святых храма — главный религиозный центр жизни, но человек сам становится Божиим храмом. Поэтому еще более символично, что для поддержки и укрепления своей духовной слабости этот праздник отмечается в самом начале Рождественского поста, бодрит и окрыляет нас. По православному вероучению, человек состоит из тела, души и духа. Заботясь о своем теле, непременно нужно помнить и о своей душе, так как именно ей чаще всего достается меньше внимания.

В священнодействиях, совершающихся в Православной Церкви, главенствующее место занимают Таинства, через которые верующим людям передается невидимая Божия благодать, дарования Святого Духа. Всего существует семь Таинств, отвечающих основным потребностям человеческой души: крещение, миропомазание, покаяние, евхаристия, елеосвящения, венчания и священства. Возрождение в Таинствах совершенствует человека. Во время поста или болезни, а также перед тем, как получить причастие, нужно принять таинство исповеди или покаяния, которое является основой духовной жизни. Без него невозможно приблизиться к Богу и победить свои греховные наклонности. От грехов в данном таинстве разрешает нас Сам Бог через священника, являющегося свидетелем Таинства и имеющего от Бога власть отпускать грехи людей. Исповедь бывает общей и частной. Смысл слова означает, что христианин пришел поведать, рассказать о своих грехах. Отсутствие видения своих грехов — признак духовной болезни. Важно жить настоящим, каждой секундой, от неизвестности об отведенном нам Богом времени, поэтому не следует откладывать исповедь на потом.

Греховные страсти наносят душе трудно исправимый вред. Даже покаявшись, человек продолжает чувствовать последствия своего греха, нужно провести большую душевную и физическую работу, чтобы победить наклонность ко греху. Не нужно стыдиться исповедоваться. В идеале покаяние должно быть частым и по возможности у одного и того же священника. Редкая исповедь вредит душе и порождает лень. Люди становятся невнимательными к своему душевному и духовному состоянию. И совесть начинает мириться с бытовыми грехами. Но с грехами не должно быть примирения. Ведя борьбу даже с одним грехом, становится легче духовно и физически.

Для качественной подготовки к Таинству исповеди помогает специализированная литература, которую можно найти в иконной лавке при каждом храме или в приходской библиотеке.