Фото: Ксения Калинина В Башкирии врачи провели сложную операцию беременной женщине: удалили большую миому Фото: Ксения Калинина

В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы рассказали об интересном клиническом случае, когда нужно было спасти малыша при родах и сохранить женщине детородный орган. По данным медучреждения, 37-летняя Татьяна поступила к ним с первыми в ее жизни родами, с доношенным сроком. На плановом УЗИ специалисты выявили у роженицы миому матки больших размеров, расположенную низко, в области перешейка матки. Это исключало естественные роды – миома помешала бы ребенку в родовом процессе.

«Первостепенной задачей хирургов являлась готовность помочь родиться малышу наиболее комфортно, а также сохранить детородный орган пациентке. Опытный хирург Алексей Фролов в плановом порядке провел корпоральное кесарево сечение, помог родиться здоровому ребёнку, весом 3400 грамм, и с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. После ушивания разреза на матке, бригаде удалось фиксировать миоматозный узел и удалить его», — сообщили в РКПЦ.

Вес миоматозного узла составил 1845 граммов, размеры 21 см на 17 см. Бригада анестезиологов в это время помогала хирургам справиться с кровопотерей с помощью аппарата селл-сейвер — роженице не пришлось переливать чужую кровь, анестезиологи-трансфузиологи восполнили потерю с помощью очищенной и возвращенной с помощью аппарата крови самой женщины. Но самое главное, женщина теперь вновь может стать матерью.