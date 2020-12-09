В Минздраве Башкирии озвучили перечень лекарств, входящих в бесплатный антиковидный набор

В Башкирии озвучили перечень лекарств, входящих в бесплатный набор для лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии на дому. Как сообщила на еженедельном брифинге Минздрава замминистра Ирина Кононова, такой набор предоставляется пациентам с подтвержденным и вероятным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Получить медикаменты больной коронавирусом может во время или после визита медицинского работника (врача, фельдшера), но не позднее 24 часов после осмотра. Также препараты могут быть доставлены волонтерами, переболевшими ковидом, и у которых выявлены антитела.

Что касается самих лекарственных наборов, то, по словам Кононовой, их перечень строго регламентирован и утвержден на федеральном уровне. При этом выбор, какой именно препарат назначить тому или иному пациенту, делает лечащий врач, исходя из его возраста, сопутствующих диагнозов и формы заболевания.

Также замминистра озвучила наименования лекарственных препаратов, которые должны быть включены в антиковидный набор. Из противовирусных препаратов — это либо «Умифеновир» (три упаковки), либо «Фавипиравир» (две-три упаковки), либо «Гидроксихлорохин» (одна упаковка), «Интерферон» (капли в нос).

При средне-тяжелой форме заболевания могут быть назначены антикоагулянты — «Ривароксабан» или «Апиксабан». В отдельных случаях в набор включены гормональные препараты, такие как глюкокортикоиды. При наличии температуры в схему входит «Парацетамол». В случае возникновении бактериальной инфекции назначаются антибактериальные препараты.

«Все эти препараты очень серьёзные, с достаточно большим количеством противопоказаний и побочных эффектов. Поэтому о каждом изменении своего самочувствия и состояния при применении медикаментов необходимо информировать свою медицинскую организацию или лечащего врача», — отметила медик.

Напомним, доставка бесплатных наборов медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии на дому стартовала в Башкирии 16 ноября. На эти цели республика направила более 210 млн рублей. Из них 150 млн рублей выделены за счет средств резервного фонда Правительства РФ, дополнительные 59 млн рублей поступили из регионального бюджета.