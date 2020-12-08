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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Марина Хилалова из Сибайской гимназии выступила на съезде классных руководителей в Москве

ОБЩЕСТВО

7-8 декабря 2020 года в Москве проходит Всероссийский съезд классных руководителей. Республику Башкортостан представляет заместитель директора по воспитательной работе Сибайской гимназии-интерната Марина Хилалова.

В рамках съезда обсуждаются стратегические направления деятельности классных руководителей в современных условиях и возможности их профессионального развития; вопросы методического сопровождения деятельности классных руководителей; лучшие практики в области воспитания и социализации, обучающихся в общеобразовательных организациях и механизмы их тиражирования.

Марина Машалловна выступила с докладом на тему «Гимназия-интернат как платформа для воспитания и социализации обучающихся» в секции «Опыт регионов по актуальным направлениям воспитательной работы».

«Отличное мероприятие для полнятия престижа классных руководителей, повышения мотиваций и по оказанию методической поддержки, профессионального роста, — поделилась впечатлениями с «Башинформ» Марина Хилалова. — Выражаю благодарность Министерству образования и науки Республики Башкортостан и директору Сибайской гимназии-интерната Розе Бикбовой».

Лейла Аралбаева
Теги: образование
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