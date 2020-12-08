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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На центральной площади Сибая появились новогодние арт-объекты

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

На центральной площади столицы Зауралья — города Сибая установлены несколько новогодних световых арт-объектов. Это «Подарок», «Курай», «Символ года Бык», арки в форме сердца, подковы, солнца.

«Надеемся, что горожанам понравится!» — написал на своих страницах в соцсетях мэр города Рустем Афзалов.

Он выразил благодарность талантливой и креативной команде Центра народной культуры, которая «трудилась не один месяц, чтобы появилась эта красота». Это мастера Тимур Мурсалимов, Раиль Латыпов, Тимур Исмагилов, Анатолий Насакин, Евгений Столбов, Ильгам Тагиров, Лилия Рахматуллина.

Мэр также поблагодарил идейного вдохновителя этого проекта — начальника отдела культуры администрации Сибая Ильшата Султангареева. «Благодаря его неуемной энергии и напору всё получилось», — отметил глава города.

Лейла Аралбаева
Теги: новогодняя елка, ледовые городки
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