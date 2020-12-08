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В Абзелиловском районе Башкирии лошадь родила жеребенка в снежном поле

ОБЩЕСТВО

В Абзелиловском районе Башкирии на днях лошадь родила жеребенка в снежном поле. Уже через день малыш резво бегает за матерью. Об этом рассказал блогер Артур Идельбаев.

«Вчера ночью в Абзелиловском районе Башкортостана кобыла башкирской породы родила жеребенка. В поле... Прямо на снег... Потому что в это время года и круглый год башкирские полудикие лошади пасутся в поле. Зимой тоже. Выбивая из полуметрового снега прошлогоднюю жухлую траву. Им этого хватает. Башкирские лошади очень неприхотливы и выносливы. Именно эти их качества и являются основой экономики наших коневодов», — написал Идельбаев на своей странице в фейсбуке.

Блогер сообщил, что содержание лошадей башкирской породы, которые очень выносливы и неприхотливы, не требует больших расходов. Для них не нужно заготавливать сено и другие виды фуража, всё нужное для своей жизнедеятельности они добывают себе сами.

«Круглогодичное содержание в поле выработало у них устойчивость к холодам. Даже в 40-градусные морозы и при пронизывающих ветрах они чувствуют себя комфортно в открытой степи. И, как видите на видео, некоторые кобылы даже умудряются рожать жеребят в декабре. В поле и прямо на снег. И буквально через день они уже бодро бегают за мамкой».

ИА «Башинформ»
Теги: лошадь
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