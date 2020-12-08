Башкирский мёд вошел в тройку лучших в конкурсе региональных брендов «Вкусы России»

Сегодня в прямом эфире объявили победителей Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Башкирский мёд вошёл в тройку лучших в одной из самых громких номинаций «На всю страну»

«Мы планируем сделать этот конкурс ежегодным. Участие в конкурсе дает его участникам не только репутационные преимущества, для победителей будет реализован комплекс мер продвижения локальных брендов, что позволит еще ближе познакомиться с самыми интересными, оригинальными и самое главное — с качественными российскими продуктами», — отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Напомним, от Башкортостана были представлены 26 национальных продуктов, самая весомая заявка среди всех регионов России. Победителей определяли в 8 номинациях, самой популярной из которых стало народное голосование, продлившееся с 19 ноября по 2 декабря. Жители России отдали более миллиона голосов за свои любимые продукты. В последние дни голосования башкирский мёд уверенно ворвался в Топ-10, демонстрируя неплохую динамику по приросту голосов. В итоге, победить здесь нашему бренду не удалось, но он был назван в десятке лучших из 508 заявок 79 регионов страны.

Однако, как уже было отмечено, наш мёд был по достоинству оценен чуть позже. Победителей конкурса в номинации «На всю страну» объявляла сенатор от Башкортостана, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Я с особым трепетом объявляю, что третье место в номинации занял Башкирский мёд», — сказала она.

Отметим, что второе и первое места достались Адыгейскому сыру и Вологодскому маслу. Хорошие шансы на победу имели наши бренды и в номинации «Из нашей деревни». Башкирский корот и минеральная вода «Кургазак» вошли здесь в десятку лучших.