В администрации Уфы произошли кадровые изменения

Сегодня, 8 декабря, на еженедельном оперативном совещании в администрации Уфы и.о мэра Рустем Газизов объявил о кадровых перестановках в муниципалитете. Так, в связи с переходом на другую работу Ильдара Юланова, на должность заместителя главы администрации города – начальника Управления транспорта и связи назначен Аскат Хайруллин. Ранее он курировал строительный блок уфимской мэрии.

Ранее сообщалось, что 35-летний Ильдар Юланов возглавил крупнейшее в регионе госпредприятие по ремонту и строительству дорог «Башкиравтодор».

Справка

Аскат Хайруллин родился в 1964 году в Белебее. Окончил Уфимский нефтяной институт и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ.

Имеет большой опыт работы в строительном комплексе. Трудовую деятельность начинал мастером строительного участка и инженером в строительном тресте, пройдя путь до генерального директора предприятия «Башнефтезаводстрой».