Фото: ИА «Башинформ» «Люди уже не паникуют»: как в Башкирии работает антиковидный колл-центр Фото: ИА «Башинформ»

Ситуационный антиковидный колл-центр создан 16 ноября для оперативной консультации людей в помощь медицинским организациям. Он развернут в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

В центр по номеру 8 (347) 218-19-19 можно обратиться за консультацией и помощью по вопросам госпитализации, стационарного и амбулаторного лечения, лекарственного обеспечения, узнать результаты тестов на COVID, другим сопутствующим вопросам относительно коронавирусной инфекции.

﻿«К примеру, звонят больные, не могут дозвониться или дождаться скорой помощи, — рассказала агентству «Башинформ» его руководитель, депутат Госсобрания республики Римма Утяшева. — Сегодня обратился дедушка в тяжелом состоянии с температурой 39, не смог дозвониться до скорой. Подняли все силы, его тут же оперативно госпитализировали в Демскую больницу. Оказалось, что у него уже дыхательная недостаточность второй степени. Звонят все, кому нужна помощь. Еще пример: женщина просит записать дочь как можно быстрее к онкологу, раньше срока, предлагаемого поликлиникой. Отвечаем: всё строго, запись к специалистам в строго установленное время. Бывает, требуют перевести больного из стационара другого города в Уфу. Что тут ответишь — маршрутизацию определяет врач. Но любые жалобы без внимания не оставляем — узнаем в медучреждении, почему пациент недоволен, просим заняться. Кому-то требуется срочная госпитализация, другим — реабилитация. Третьи желают быстрее вакцинироваться от коронавируса. Есть те, кто звонят и благодарят врачей. Звонят, жалуются «почему детей отпустили в школы, заболеют ведь». Мы принимаем все вопросы и даем ответы, нравятся они или нет, но работаем по инструкции, это наша обязанность»

Частая проблема — родственники не могут узнать о состоянии госпитализированных пациентов. К сожалению, до сих пор «горячие линии» многих стационаров не работают.

﻿«Это — тонкое место. Этим вопросом сейчас Минздрав занимается. Мы можем зайти в «ПроМед» и увидеть, где больной лечится, а родственники требуют подробностей. Понятно, что ковид-госпитали закрытые, но почему нельзя организовать работу, чтобы о состоянии каждого пациента можно было узнать?», — говорит Римма Амировна.

﻿«Наша главная задача сейчас — помочь медикам в трудное время. Но в первую очередь, от них же и просим оперативной помощи, — продолжает депутат. — Как говорит министр здравоохранения подчиненным, если из ситуационного центра звонок поступил, все встали, подпрыгнули и в два раза быстрее побежали искать для решения вопроса любые силы. Насколько мы работой нашего колл-центра разгрузили работу врачей, не знаю. Но коллеги говорят, что люди стали более спокойно относиться, чем раньше. Нет той напряженности, что была».

218-19-19

Антиковидный колл-центр работает с 8 утра до 20 часов. Любой может позвонить по многоканальному номеру в Уфе:и оперативно получить квалифицированную помощь.

Ответы на самые актуальные из обращений в колл-центр читайте здесь.