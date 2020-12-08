Фото: facebook.com













Фото: facebook.com

Жителям Уфы покажут проекты памятника генералу Минигали Шаймуратову. Желающие смогут посмотреть на конкурсные работы с 14 по 16 декабря в день открытых дверей в конгресс-холле «Торатау». Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

"Давайте вместе взглянем на эти варианты — вероятно, среди них есть макет памятника, который мы установим, — обратился он к подписчикам. — При определении победителя конкурсная комиссия учтёт каждое мнение. Советская площадь после реконструкции, как я неоднократно говорил, должна стать нашей «Красной площадью»".

На конкурс проектов будущего монумента Герою России поступили 19 эскизов и трёхмерных моделей. Фотографировать их запрещено (вопрос авторских прав). Однако жители смогут оставить свои отзывы на специальных бланках.

Экспозиция будет работать с 11 до 20 часов. Предварительная запись по телефону +7-927-327-77-24 (с 10 до 17 часов).

Добавим, что проектные материалы в целях сохранения анонимности авторов представляются под девизами, выраженными шестизначным символом, которые указываются в верхнем правом углу всех материалов проекта, представляемых на конкурс, а также на девизном конверте.

Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится на следующей неделе. В ее состав вошли организаторы конкурса, представители республиканских органов государственной власти и администрации Уфы, деятели культуры и искусства.

Как сообщал ранее «Башинформ», памятник будет установлен на Советской площади в Уфе.

Ранее в СМИ публиковалась концепция макета памятника от скульптора Александра Спиридонова, якобы утвержденного для установки на Советской площади. О конкурсе среди скульпторов не сообщалось. В конце августа скульптор из Санкт-Петербурга Илья Литвинов представил в Уфе свой макет памятника для Советской площади. По словам скульптора, привезти макет в Уфу его мотивировал пост Радия Хабирова об интересных идеях для одной из главных площадей города.