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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Баймакского района Башкирии

ПОЛИТИКА

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Баймакского района Башкирии Ильшата Ситдикова по статье 293 УК РФ («Халатность»). По этой статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что Ситдиков допустил ненадлежащее исполнение обязанностей главы администрации при контроле за исполнением контракта на реконструкцию городского стадиона «Труд» стоимостью 82 млн рублей. Таким образом, действия Ситдикова повлекли хищение денежных средств в размере 3 млн рублей, что является крупным размером ущерба. Несмотря на затраченные бюджетные инвестиции, стадион не пригоден для эксплуатации.

В июне 2019 года во время рабочей поездки по Зауралью Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение выделить необходимые средства на подготовку совместно с Госстроем РБ проектной документации, а в 2020 году приступить к завершению строительных работ стадиона и благоустройству территории.

Радий Хабиров отметил, что он обязательно разберется с теми, кто допустил такое безобразие во время строительства стадиона.

«Я буду разбираться с теми, кто строил такой стадион, ужасно все просто, полное безобразие. Злости просто не хватает. Я наведу порядок, — сказал Глава Башкортостана. — Стадион «Труд» в Баймаке — пример человеческой безалаберности. Его построили несколько лет назад, но построили с браком. Кровля над трибунами протекает, сами трибуны прогнили, в помещениях под ними стены в грибке и плесени. Стадион мы отремонтируем, баймакцы должны заниматься спортом в достойных условиях».
Как сообщалось ранее, по результатам проверки Контрольно-счётной палаты Башкирии в Баймакском районе возбуждены в общей сложности 16 уголовных дел по фактам незаконного и нерезультативного использования бюджетных средств и муниципального имущества в 2016-2018 годах, сообщается в телеграм-канале КСП РБ.

Помимо стадиона «Труд», аудиторы обнаружили хищение бюджетных средств при ремонте водозабора в селе Ургаза на сумму 275 тыс. рублей. Кроме того, муниципалитет выдавал квартиры сотрудникам администрации, а не нуждающимся жителям. Также в администрации выдавали справки с завышенными сведениями о заработной плате для получения повышенного пособия по безработице.

Все нарушения относятся к периоду, когда районом руководил бывший глава администрации Ильшат Ситдиков.

ИА «Башинформ»
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