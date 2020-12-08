Фото: ИА «Башинформ» Парламент Башкирии пересмотрит наказание за неконтролируемый выпас скота Фото: ИА «Башинформ»

Парламент Башкортостана рассмотрит эффективность исполнения законодательства, связанного с ответственностью за нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. Поводом послужило ДТП в Абзелиловском районе, закончившееся гибелью детей, совершивших наезд на лошадь.

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев подчеркнул, что республика была первым регионом России, который ввел ответственность за подобные нарушения. Как напомнили в парламенте, ответственность за нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных установлена ст. 7.3 Кодекса об административных правонарушениях РБ. Предусмотрены следующие штрафы: для граждан – от одной тысячи до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до восьми тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. За повторное нарушение: для граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

﻿«Но насколько эффективно исполняется закон, привлекаются ли в действительности виновные административными комиссиями в районах к ответственности, — сказал спикер парламента. — Если уровень наложения и взыскания штрафов минимальный, то само по себе повышение штрафов ничего не даст. В любом случае мы изучим проблему и найдем пути ее решения».

Данный вопрос будет отрабатываться профильным парламентским Комитетом по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам в межведомственном взаимодействии. Задействованы также будут ГИБДД, Управление Минюста России по Республике Башкортостан, Управление ветеринарии Республики Башкортостан. Курировать данную работу поручено вице-спикеру парламента Рустаму Ишмухаметову.

﻿«Проблема особенно остро стоит в Зауралье, но не лишена актуальности в целом для сельской местности. ДТП с участием животных происходят повсеместно, – отметил Константин Толкачев. – Необходимо изучить статистику за последние два-три года, сколько таких ДТП происходит, в какой местности, сколько штрафов накладывается в районах и каков процент взыскания».

Спикер парламента отметил также, что в процессе решения вопроса депутаты проанализируют работу по чипированию животных в республике.

﻿«Проблема зачастую упирается в идентификацию животных, участвующих в ДТП, – подчеркнул председатель Госсобрания РБ. – Никто не хочет нести ответственность, и владельца зачастую крайне сложно установить. Чипирование, а также другие способы обязательной идентификации животных позволяют профилактировать подобные происшествия, обеспечивают неотвратимость наказания для владельца, допустившего ДТП с участием животного в результате бесконтрольного выпаса».