Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.25 ↓

EUR 89.96 ↑

8 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Парламент Башкирии пересмотрит наказание за неконтролируемый выпас скота

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Парламент Башкирии пересмотрит наказание за неконтролируемый выпас скота Фото: ИА «Башинформ»

Парламент Башкортостана рассмотрит эффективность исполнения законодательства, связанного с ответственностью за нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. Поводом послужило ДТП в Абзелиловском районе, закончившееся гибелью детей, совершивших наезд на лошадь.

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев подчеркнул, что республика была первым регионом России, который ввел ответственность за подобные нарушения. Как напомнили в парламенте, ответственность за нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных установлена ст. 7.3 Кодекса об административных правонарушениях РБ. Предусмотрены следующие штрафы: для граждан – от одной тысячи до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до восьми тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. За повторное нарушение: для граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

﻿«Но насколько эффективно исполняется закон, привлекаются ли в действительности виновные административными комиссиями в районах к ответственности, — сказал спикер парламента. — Если уровень наложения и взыскания штрафов минимальный, то само по себе повышение штрафов ничего не даст. В любом случае мы изучим проблему и найдем пути ее решения».
Данный вопрос будет отрабатываться профильным парламентским Комитетом по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам в межведомственном взаимодействии. Задействованы также будут ГИБДД, Управление Минюста России по Республике Башкортостан, Управление ветеринарии Республики Башкортостан. Курировать данную работу поручено вице-спикеру парламента Рустаму Ишмухаметову.

﻿«Проблема особенно остро стоит в Зауралье, но не лишена актуальности в целом для сельской местности. ДТП с участием животных происходят повсеместно, – отметил Константин Толкачев. – Необходимо изучить статистику за последние два-три года, сколько таких ДТП происходит, в какой местности, сколько штрафов накладывается в районах и каков процент взыскания».
Спикер парламента отметил также, что в процессе решения вопроса депутаты проанализируют работу по чипированию животных в республике.

﻿«Проблема зачастую упирается в идентификацию животных, участвующих в ДТП, – подчеркнул председатель Госсобрания РБ. – Никто не хочет нести ответственность, и владельца зачастую крайне сложно установить. Чипирование, а также другие способы обязательной идентификации животных позволяют профилактировать подобные происшествия, обеспечивают неотвратимость наказания для владельца, допустившего ДТП с участием животного в результате бесконтрольного выпаса».

ИА «Башинформ»
Теги: законодательство, выпас скота
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Будут ли для школьников продлеваться новогодние каникулы в 2021 году?
Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин в программе «Интервью» на ГТРК «Башкортостан» ответил на вопрос, будут ли продлеваться новогодние кан
Ковид меняет традиции: глава Минобрнауки Башкирии сообщил о судьбе главных новогодних елок
В Башкирии по празднованию Нового года в дошкольных учреждениях вопрос решен: утренники для детей будут, но из-за коронавируса, с определенными ограничен
Главврач детской поликлиники в Уфе прокомментировал возврат школьников к очному обучению
Главный врач детской поликлиники №4 Уфы, кандидат медицинских наук Павел Павлов прокомментировал решение о возобновлении очного обучения для всех учащихс
В Уфе заработал первый созданный силами общественности бесплатный ледовый каток
До недавнего времени рядом с детской площадкой во дворе уфимского дома по улице Парковой, 9 ничего не было. Теперь здесь настоящий ледовый каток площ
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть