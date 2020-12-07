Фото: администрация Уфы В Уфе заработал первый созданный силами общественности бесплатный ледовый каток Фото: администрация Уфы

До недавнего времени рядом с детской площадкой во дворе уфимского дома по улице Парковой, 9 ничего не было. Теперь здесь настоящий ледовый каток площадью 450 квадратных метров.

«Наш проект «КатОк» — это общественная инициатива, — комментирует координатор проекта «КатОк» Сергей Кунилов. — Мы — группа людей, неравнодушных к городу. Решили к зиме открыть на одной из площадок ледовый каток. Так как наш проект полностью некоммерческий, мы обращались к друзьям, знакомым, вывешивали объявления в соцсетях, выступали в эфирах на телевидении и просили таких же людей, как и мы, помочь нашему проекту».

Команда самостоятельно разработала проект, затем рабочие собрали каркас ограждения, подвели электричество и залили каток.

«На каждом этапе работ нам помогали управляющая компания — ТСЖ, а также Благотворительный фонд-содействие преодолению зависимостей «Правильный Выбор», — говорит участник команды «Алга» Аделия Галеева.

Организаторы проекта считают, что каждый человек может что-то сделать для своего двора — собрать команду, группу единомышленников и внести свою лепту в образ городского пространства.