Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.25 ↓

EUR 89.96 ↑

8 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе заработал первый созданный силами общественности бесплатный ледовый каток

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе заработал первый созданный силами общественности бесплатный ледовый каток Фото: администрация Уфы

До недавнего времени рядом с детской площадкой во дворе уфимского дома по улице Парковой, 9 ничего не было. Теперь здесь настоящий ледовый каток площадью 450 квадратных метров.

«Наш проект «КатОк» — это общественная инициатива, — комментирует координатор проекта «КатОк» Сергей Кунилов. — Мы — группа людей, неравнодушных к городу. Решили к зиме открыть на одной из площадок ледовый каток. Так как наш проект полностью некоммерческий, мы обращались к друзьям, знакомым, вывешивали объявления в соцсетях, выступали в эфирах на телевидении и просили таких же людей, как и мы, помочь нашему проекту».

Команда самостоятельно разработала проект, затем рабочие собрали каркас ограждения, подвели электричество и залили каток.

«На каждом этапе работ нам помогали управляющая компания — ТСЖ, а также Благотворительный фонд-содействие преодолению зависимостей «Правильный Выбор», — говорит участник команды «Алга» Аделия Галеева.

Организаторы проекта считают, что каждый человек может что-то сделать для своего двора — собрать команду, группу единомышленников и внести свою лепту в образ городского пространства.

Сергей Николаев
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Будут ли для школьников продлеваться новогодние каникулы в 2021 году?
Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин в программе «Интервью» на ГТРК «Башкортостан» ответил на вопрос, будут ли продлеваться новогодние кан
Ковид меняет традиции: глава Минобрнауки Башкирии сообщил о судьбе главных новогодних елок
В Башкирии по празднованию Нового года в дошкольных учреждениях вопрос решен: утренники для детей будут, но из-за коронавируса, с определенными ограничен
Главврач детской поликлиники в Уфе прокомментировал возврат школьников к очному обучению
Главный врач детской поликлиники №4 Уфы, кандидат медицинских наук Павел Павлов прокомментировал решение о возобновлении очного обучения для всех учащихс
В Башкирии началась вакцинация от COVID-19
Вакцинация жителей Башкирии от COVID-19 начнется с сегодняшнего дня, сообщили 7 декабря на оперативном совещании в республиканском правительстве. Перва
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть