Школьников и студентов Башкортостана приглашают к участию в конкурсе «Молодой журналист»

Школьников, студентов колледжей и вузов Башкортостана приглашают участвовать в ежегодном республиканском конкурсе «Молодой журналист-2020». В этом году конкурс впервые проводится совместно с журналом «Шонкар». Победителей ждут призы.

Рекомендуемые темы: жизнь детей, подростков и молодёжи; детские клубы, студии, секции, команды; интересные люди; семья, родители и дети; Моя страна, Моя республика, Мой город, Моя улица, Мой любимый писатель (поэт, прозаик, драматург). Конкурс проводится по двум номинациям — «Текст» и «Видео».

Участники могут быть как самостоятельными, так и представляющими творческий коллектив. На конкурс допускаются работы, не опубликованные ранее в СМИ и интернете и не участвовавшие ранее в конкурсах. Исключение может быть сделано для работ, опубликованных только в личном аккаунте участника в социальной сети, в личном блоге или личном канале Youtube, а также для работ, опубликованных в школьных газетах.

Конкурс проводится с 1 по 25 декабря 2020 года. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.