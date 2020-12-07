Фото: ИА «Башинформ» По статистике Минобра в Башкирии в 2020 году покончили с собой 19 школьников Фото: ИА «Башинформ»

Проблема суицида среди детей и подростков по-прежнему остается одной из актуальных социальных проблем, как в целом России, так и в Республике Башкортостан. Министр образования и науки РБ Айбулат Хажин в эфире «Эха Москвы в Уфе» озвучил печальную статистику. В Башкирии в 2020 году 19 школьников покончили с собой. Для сравнения — в 2019 году произошел 31 подобный случай.

«К сожалению, суициды есть, их меньше, чем в прошлом году, но это совершенно не радует. Каждая смерть ребенка – трагедия для родителей и школы. Недоработка есть и с нашей стороны: мы не доходим до каждого школьного психолога, не обеспечиваем их методическими разработками по выявлению признаков предсуицидального поведения», — сказал министр.

В школах республики существует нехватка профессиональных психологов, которые могли бы по внешним не явным признакам определить психологическое состояние ребенка. Айбулат Хажин отметил, что за каждый конкретный случает переживает лично и не снимает вины за недоработки.