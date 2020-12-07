Фото: пресс-служба Минздрава РБ В Уфимском районе открылся новый модульный ФАП, где будут лечиться более 400 человек Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В деревне Ягодная полянаУфимского районасостоялось торжественное открытие нового модульного ФАПа. Он расположен на расстоянии 5 км от Дмитриевской участковой больницы и в 25 км от районной поликлиники.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РБ, ФАП оказывает медицинскую помощь населению трех деревень: Ягодная поляна, Ушаково, Ясный, СНТ Ясный. Численность прикрепленного населения составляет 429 человек, в том числе 93 ребенка.

Ранее ФАП был расположен в здании администрации Лесопожарного центра 1972 года постройки. Выделенное помещение общей площадью 26,8 кв.м не соответствовало нормативу площадей, не было канализации, водоснабжения, туалета.

Для строительства ФАП в д. Ягодная поляна администрацией сельского поселения Дмитриевский сельский совет был выделен и подготовлен земельный участок: расчищено место под строительную площадку, снесены гаражи и сараи, выравнена территория, перенесена мусорная площадка, подведены все коммуникации.

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» был построен новый модульный ФАП в соответствии с современными требованиями, созданы комфортные условия для оказания медицинской помощи населению и для работы персонала.

В новом ФАПе предусмотрены кабинеты приема фельдшера и акушерки, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема пациентами, а также санузел и комната для персонала. Здание обеспечено системой водоснабжения и канализации, электрическим отоплением, кабинеты укомплектованы всем необходимым оборудованием и медицинской мебелью согласно стандарту оснащения.

ФАП уже получил лицензию для осуществления трех видов медицинской деятельности. Медицинскую помощь будет оказывать фельдшер Светлана Нигматуллина, работающая здесь по программе «Земский фельдшер». По утвержденному графику один раз в месяц будут приезжать участковые врачи: терапевт, педиатр и акушер-гинеколог Дмитриевской участковой больницы.