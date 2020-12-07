Радий Хабиров: Новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке готов к приему первых пациентов

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

Новый клинико-диагностический инфекционный центр в Стерлитамаке готов принять больных коронавирусной инфекцией. Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил на церемонии закладки Аллеи здоровья на территории ковид–госпиталя. По его словам, в республике делается все возможное для поддержки медиков и в целом системы здравоохранения.

«За полугодие мы ввели 30 тысяч квадратных метров новых инфекционных госпиталей. У нас есть мысли и дальше развиваться. Борьбу с коронавирусом мы рассматриваем как вызов. Я в первую очередь благодарю медиков, а новой команде медработников, которые придут сюда работать, желаю беречь себя. И, конечно же, огромное спасибо строителям», — сказал Радий Хабиров.

«Мы еще раз показали, что можем объединяться ради достижения успеха и в рекордные сроки возводить медучреждения, в которых спасают жизни наших земляков. Отдельные слова благодарности нашим строителям, которые научились строить современные госпитали в такие короткие сроки», — сказал Андрей Назаров.

«Ковид пройдет, а в нашем медицинском округе останется новая современная больница. Этот центр будет работать на весь юг Башкортостана», — отметил глава города.

По словам премьер–министра правительства Андрея Назарова, ковид-госпиталь в Стерлитамаке – это показатель мастерства, скорости строительства, современного подхода к вызовам, которые возникают.Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов от имени жителей города поблагодарил руководство республики за строительство нового медучреждения.На строительство инфекционного госпиталя в Стерлитамаке было выделено 1,4 млрд рублей, еще 795 млн рублей потрачено на приобретение медицинского оборудования. Генеральным подрядчиком стройки стала компания ООО «ПроектСтройКомплекс».

Строительство ковид-центра началось 10 октября и завершилось 1 декабря. Здесь будет размещено 74 боксированных палат, в том числе 60 боксов (20 детских и 40 взрослых) и 14 реанимаций (одна реанимация для новорожденных). В целом здесь имеется возможность размещения 282 коек, а при режиме ЧС – 312 коек. В ковид–госпитале будет задействовано 36 аппаратов ИВЛ, новый суперсовременный компьютерный томограф, рентген–аппарат, комплексы оборудования для хирургического блока и родовой, для реанимации, система снабжения медицинскими газами, станция по производству кислорода. Построена своя вертолетная площадка для санитарной авиации. В составе медицинского центра – общежитие на 40 сотрудников.

«Новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке мы построили вовремя, и он будет пока полностью задействован для лечения больных ковидом. Коронавирус пройдет и здесь будет многопрофильная больница, оснащенная серьезным, современным оборудованием. Ранее мы не уделяли должного внимания инфекционным больницам, а сейчас у нас есть две отличные больницы, где для пациентов созданы все условия. У нас и дальше есть задумки, но я пока не буду раскрывать все планы», — сказал во время общения с журналистами Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы теперь имеем большой запас прочности по количеству свободных больничных коек и готовы даже к самому неблагоприятному сценарию развития пандемии. Наш проект ковид-госпиталя оказался настолько удачным, что теперь по нему строят такие же клиники еще в нескольких регионах России. Дело не только в эстетике цветка курая — и в функциональном плане такая форма оказалась очень удобной. Блоки одновременно совмещены, но при этом надёжно разделены, как и требуется в инфекционных больницах. И нам вдвойне приятно, что в разных частях страны теперь с высоты птичьего полёта можно наблюдать наш курай», — написал на своей странице в социальных сетях Глава Башкортостана.

«За полугодие мы ввели 30 тысяч квадратных метров новых инфекционных госпиталей. У нас есть мысли и дальше развиваться. Борьбу с коронавирусом мы рассматриваем как вызов. Я в первую очередь благодарю медиков, а новой команде медработников, которые придут сюда работать, желаю беречь себя. И, конечно же, огромное спасибо строителям», — сказал Радий Хабиров.

«Мы еще раз показали, что можем объединяться ради достижения успеха и в рекордные сроки возводить медучреждения, в которых спасают жизни наших земляков. Отдельные слова благодарности нашим строителям, которые научились строить современные госпитали в такие короткие сроки», — сказал Андрей Назаров.

«Ковид пройдет, а в нашем медицинском округе останется новая современная больница. Этот центр будет работать на весь юг Башкортостана», — отметил глава города.

Новый клинико-диагностический инфекционный центр в Стерлитамаке готов принять больных коронавирусной инфекцией. Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил на церемонии закладки Аллеи здоровья на территории ковид–госпиталя. По его словам, в республике делается все возможное для поддержки медиков и в целом системы здравоохранения.По словам премьер–министра правительства Андрея Назарова, ковид-госпиталь в Стерлитамаке – это показатель мастерства, скорости строительства, современного подхода к вызовам, которые возникают.Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов от имени жителей города поблагодарил руководство республики за строительство нового медучреждения.На строительство инфекционного госпиталя в Стерлитамаке было выделено 1,4 млрд рублей, еще 795 млн рублей потрачено на приобретение медицинского оборудования. Генеральным подрядчиком стройки стала компания ООО «ПроектСтройКомплекс».

Строительство ковид-центра началось 10 октября и завершилось 1 декабря. Здесь будет размещено 74 боксированных палат, в том числе 60 боксов (20 детских и 40 взрослых) и 14 реанимаций (одна реанимация для новорожденных). В целом здесь имеется возможность размещения 282 коек, а при режиме ЧС – 312 коек. В ковид–госпитале будет задействовано 36 аппаратов ИВЛ, новый суперсовременный компьютерный томограф, рентген–аппарат, комплексы оборудования для хирургического блока и родовой, для реанимации, система снабжения медицинскими газами, станция по производству кислорода. Построена своя вертолетная площадка для санитарной авиации. В составе медицинского центра – общежитие на 40 сотрудников.

«Новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке мы построили вовремя, и он будет пока полностью задействован для лечения больных ковидом. Коронавирус пройдет и здесь будет многопрофильная больница, оснащенная серьезным, современным оборудованием. Ранее мы не уделяли должного внимания инфекционным больницам, а сейчас у нас есть две отличные больницы, где для пациентов созданы все условия. У нас и дальше есть задумки, но я пока не буду раскрывать все планы», — сказал во время общения с журналистами Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы теперь имеем большой запас прочности по количеству свободных больничных коек и готовы даже к самому неблагоприятному сценарию развития пандемии. Наш проект ковид-госпиталя оказался настолько удачным, что теперь по нему строят такие же клиники еще в нескольких регионах России. Дело не только в эстетике цветка курая — и в функциональном плане такая форма оказалась очень удобной. Блоки одновременно совмещены, но при этом надёжно разделены, как и требуется в инфекционных больницах. И нам вдвойне приятно, что в разных частях страны теперь с высоты птичьего полёта можно наблюдать наш курай», — написал на своей странице в социальных сетях Глава Башкортостана.