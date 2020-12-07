Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.25

EUR 90.26

7 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сопредседатель «Зеленого щита Башкортостана» покидает организацию

ОБЩЕСТВО
Фото: "ВКонтакте"

Сопредседатель «Зеленого щита Башкортостана» покидает организацию Фото: "ВКонтакте"

Сопредседатель экологического движения «Зеленый щит Башкортостана» 28-летний Рамис Теляпкулов покидает организацию. Об этом он сообщил в соцсетях.

На прошлой неделе Теляпкулов был задержан за повторную езду без прав в нетрезвом виде и отправлен судом на 14 суток ареста. Из судебных материалов следует, что Теляпкулов около 20 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и является злостным неплательщиком налогов.

Кроме того, со слов сопредседателя движения «Зеленый щит Башкортостана» Дмитрия Петрова, в СМИ была опубликована информация о том, что якобы сестра общественника связана с наркотиками.

ИА «Башинформ»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прокуратура занялась делом о расследовании смертельного ДТП с подростками
На месте смертельного ДТП с участием подростков побывал исполняющий обязанности прокурора Абзелиловского района Башкирии. Представители надзорного органа
ФК «Уфа» прилетел на игру с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова
Футбольный клуб «Уфа» прилетел на матч 17-го тура РПЛ с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова. По данным клубной пресс-службы, у наставника баш
Подробности смертельного ДТП с подростками в Башкирии: школьник взял машину у отца
Ночная авария 6 декабря в Абзелиловском районе Башкирии унесла жизнь сразу троих несовершеннолетних. 16-летний водитель Гаяз Х. [имена здесь и далее изме
Глава Башкирии готовит поправки в антикоронавирусный указ: они касаются подростков
Глава Башкирии Радий Хабиров готовит очередные поправки в свой указ о введении режима «Повышенная готовность». По данным информированного источника в адм
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть