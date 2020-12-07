Фото: "ВКонтакте" Сопредседатель «Зеленого щита Башкортостана» покидает организацию Фото: "ВКонтакте"

Сопредседатель экологического движения «Зеленый щит Башкортостана» 28-летний Рамис Теляпкулов покидает организацию. Об этом он сообщил в соцсетях.

На прошлой неделе Теляпкулов был задержан за повторную езду без прав в нетрезвом виде и отправлен судом на 14 суток ареста. Из судебных материалов следует, что Теляпкулов около 20 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и является злостным неплательщиком налогов.

Кроме того, со слов сопредседателя движения «Зеленый щит Башкортостана» Дмитрия Петрова, в СМИ была опубликована информация о том, что якобы сестра общественника связана с наркотиками.