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7 декабря Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе подведут итоги республиканского проекта «БИШЕК. Колыбельные песни моего народа»

ОБЩЕСТВО

10 декабря в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан» состоится подведение итогов республиканского проекта «БИШЕК. Колыбельные песни моего народа». Проект, посвященный Году башкирского языка, стартовал летом в День Семьи, Любви и Верности, он призван сохранить и дать новое развитие богатому песенному наследию народа — колыбельным песням и прикладному искусству народных мастеров.

На одноименный конкурс в рамках проекта поступило 105 заявок из разных районов и городов. Идея проекта пришлась по душе народу республики. От мала до велика — дети, мамы, отцы, дедушки, бабушки отправили свои видеозаписи на первый онлайн-тур конкурса. Жюри, состоящее из известных этнографов, общественных деятелей, многодетных родителей, изучило все поступившие заявки и видеозаписи. В финал вышли 24 участника. Они были определены в трех номинациях: колыбельная в исполнении ребенка, колыбельная в исполнении ребенка и взрослого, мастер по изготовлению колыбели.

На итоговом мероприятии в торжественной обстановке наградят победителей конкурса. Зрители смогут посмотреть церемонию награждения по эфиру телеканалов БСТ и «Тамыр».

В следующем году планируется превратить проект в многонациональный. Проект реализуют детско-юношеский телеканал «Тамыр» и Совет матерей «Материнское сердце» на грант Главы Республики Башкортостан по сохранению и развитию государственных языков республики и языков народов Башкортостана при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: проект
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