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Ремесленника года в Башкирии объявят 12 декабря

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Ремесленника года в Башкирии объявят 12 декабря Фото: Олег Яровиков

12 декабря в Башкирии объявят победителей конкурса «Ремесленник года 2020», сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по предпринимательству.

Конкурс «Ремесленник года» направлен на развитие и поддержку креативной индустрии, а также на коммерциализацию отрасли.

На участие в этом республиканском конкурсе в ходе первого этапа заявки подали более 170 мастеров Уфы, Бирска, Сибая, Белорецка, Туймазов, Дюртюлей, а также Иглинского, Краснокамского, Гафурийского, Стерлитамакского, Караидельского, Бижбулякского и других районов Башкирии.

«3 декабря состоялся второй этап конкурса «Ремесленник года». Конкурсное жюри по заявкам и презентационным материалам участников провело предварительный отбор мастеров на финал конкурса», – рассказала руководитель Центра народно-художественных промыслов Агентства РБ по развитию МСП Айгуль Валиахметова.
Третий этап конкурса «Ремесленник года — 2020» состоится с 7 по 9 декабря. Финалисты конкурса представят на нем оригиналы конкурсных работ.

На четвертом этапе жюри выберет лауреатов номинаций.

Финал конкурса, объявление результатов и награждение победителей состоится 12 декабря.

«Программой конкурса также предусмотрены мастер-классы для участников, показы и дефиле национальных костюмов с демонстрацией изделий мастеров-ремесленников», – добавила Айгуль Валиахметова.
Конкурс «Ремесленник года» проводится в рамках реализации в регионе национального проекта по поддержке МСП, разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Галина Бахшиева
Теги: конкурс, ремесленник
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