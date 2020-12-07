Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.25

EUR 90.26

7 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии для выполнения плана по отправке в армию не хватает еще 400 призывников

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии для выполнения плана по отправке в армию не хватает еще 400 призывников Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 211 призывников пожаловались на действия членов медкомиссий, и с высокой долей вероятности не отправятся на срочную службу. Об этом сообщил военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич на оперативном совещании в правительстве Башкирии 7 декабря.

Всего осенью 2020 года повестки получили 24 тысячи 82 человека, для прохождения медкомиссии вызвали 18 тысяч. Из их числа призвали 3947 человек.

По данным на 7 декабря, на службу отправится 3044 призывника.

«Для выполнения плана требуется еще около 400 граждан. В 12 районах Башкирии призвано менее 70 процентов от нормы призыва. На дополнительное обследование отправили более трех тысяч человек, однако 624 призывника его не завершили», — сказал военком.

Весной 2020 года на призывные комиссии не явились 2,5 тысячи человек, найти удалось только 30 процентов от их числа.

«Сорвана отправка восьми воинских команд, по согласованию с центральным штабом перенесена на более поздние сроки», — сказал Михаил Блажевич.

Военком предложил направить усилия на организацию розыска, своевременное проведение медкомиссиий, а органам МВД и прокураторы обратить внимание на деятельность фирм, оказывающих юридические услуги гражданам, подлежащим призыву.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил заняться вопросом руководителю администрации Главы республики Александру Сидякину и 31 декабря доложить о 100-процентном выполнении плана.

Розалия Валеева
Теги: служба в армии
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прокуратура занялась делом о расследовании смертельного ДТП с подростками
На месте смертельного ДТП с участием подростков побывал исполняющий обязанности прокурора Абзелиловского района Башкирии. Представители надзорного органа
ФК «Уфа» прилетел на игру с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова
Футбольный клуб «Уфа» прилетел на матч 17-го тура РПЛ с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова. По данным клубной пресс-службы, у наставника баш
Подробности смертельного ДТП с подростками в Башкирии: школьник взял машину у отца
Ночная авария 6 декабря в Абзелиловском районе Башкирии унесла жизнь сразу троих несовершеннолетних. 16-летний водитель Гаяз Х. [имена здесь и далее изме
Глава Башкирии готовит поправки в антикоронавирусный указ: они касаются подростков
Глава Башкирии Радий Хабиров готовит очередные поправки в свой указ о введении режима «Повышенная готовность». По данным информированного источника в адм
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть