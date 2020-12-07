Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии для выполнения плана по отправке в армию не хватает еще 400 призывников Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 211 призывников пожаловались на действия членов медкомиссий, и с высокой долей вероятности не отправятся на срочную службу. Об этом сообщил военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич на оперативном совещании в правительстве Башкирии 7 декабря.

Всего осенью 2020 года повестки получили 24 тысячи 82 человека, для прохождения медкомиссии вызвали 18 тысяч. Из их числа призвали 3947 человек.

По данным на 7 декабря, на службу отправится 3044 призывника.

«Для выполнения плана требуется еще около 400 граждан. В 12 районах Башкирии призвано менее 70 процентов от нормы призыва. На дополнительное обследование отправили более трех тысяч человек, однако 624 призывника его не завершили», — сказал военком.

Весной 2020 года на призывные комиссии не явились 2,5 тысячи человек, найти удалось только 30 процентов от их числа.

«Сорвана отправка восьми воинских команд, по согласованию с центральным штабом перенесена на более поздние сроки», — сказал Михаил Блажевич.

Военком предложил направить усилия на организацию розыска, своевременное проведение медкомиссиий, а органам МВД и прокураторы обратить внимание на деятельность фирм, оказывающих юридические услуги гражданам, подлежащим призыву.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил заняться вопросом руководителю администрации Главы республики Александру Сидякину и 31 декабря доложить о 100-процентном выполнении плана.