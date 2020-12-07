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7 декабря Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В период пандемии активизировались ритуальные «чёрные агенты»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Есть сферы деятельности, которые продолжают свою работу в условиях пандемии по объективным причинам, одна из них – ритуальная.

Наряду с этим активизировалась деятельность «черных агентов», которые внезапно появляются в квартире умершего сразу после случившегося. Их главная цель – застать людей врасплох в подавленном состоянии и навязать им как можно больше дорогостоящих услуг.

Как понять, что перед вами «черный агент»? Комментирует директор официальной городской службы УфаРитуал.рф Галина Рублёва:

— Агент появился из ниоткуда: вы еще не успели передать данные об умершем в официальные службы, а он уже на пороге. К сожалению, такая информация часто продается, поэтому её цена включается в стоимость услуг «черного агента». Не заключайте договор с теми, кого сами не вызывали!

— Вас просят внести крупный аванс или осуществить полный расчет. Вполне возможно, что после получения предоплаты «черный агент» просто исчезнет.

— «Черные агенты», как правило, не подписывают договор либо оформляют его условно — без реквизитов, печати, четкого описания услуг и стоимости. Впоследствии вы можете столкнуться с недостатком подтверждающих документов для получения пособий.

— Если вы понимаете, что часть процедур вам придется взять на себя — оформление документов, поиск места захоронения, поездки в морг — стоит усомниться в человеке, который предлагает вам свои услуги. На самом деле, это входит в обязанности официальных ритуальных агентов.

— Даже если вы видите рекламу в поисковике, это еще ни о чем не говорит: может оказаться, что по указанным адресам нет и никогда не было этих организаций.

Кроме того, традиционные захоронения запрещены в период пандемии. Если смерть произошла в результате заболевания коронавирусом, то агенты ритуальной службы и члены бригады обязаны использовать специальные защитные костюмы. Все контакты и взаимодействия должны производиться с соблюдением социальной дистанции.

Чтобы обезопасить себя и оформить все процедуры с соблюдением эпидемиологических и юридических требований, обратитесь в официальную городскую службу УфаРитуал.рф:

  • Чёткость и законность: в официальном договоре отражается каждый пункт сценария похорон, чтобы все прошло строго в связи с вашими требованиями.
  • Без переплаты: вы выберете и оплатите только те услуги, которые вам действительно нужны.
  • Специальные условия: для малоимущих семей компания УфаРитуал.рф﻿ предлагает проведение социальных похорон.

Для того чтобы у родственников и близких сохранилась возможность попрощаться с усопшим, в городской ритуальной службе УфаРитуал.рф предоставляют для захоронений специальные гробы с двойной крышкой, одна из которых прозрачная. Таким образом, усопшего можно видеть во время прощания, не подвергая риску окружающих.

Проконсультироваться по всем вопросам или вызвать ритуального агента вы можете по телефону 2 999 040.

Ирина Зимина
Теги: УфаРитуал, ритуальные услуги
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