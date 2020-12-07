Как быстрее закрыть кредиты: новый эпизод подкаста «Говорит Башкирия»

В очередном эпизоде подкаста «Говорит Башкирия» говорим о кредитах.

Корреспонденты информационного агентства «Башинформ» Розалия Валеева и Наталья Овчарук рассказали о своих взаимоотношениях с банками.

Какие кредиты пользуются популярностью у жителей Башкирии? На какой срок их берут? На какие цели?

Когда и на что брать выгодно? Как люди справляются с платежами и что делать, когда возникли проблемы?

На эти вопросы ответил управляющий банка ВТБ в Башкортостане Станислав Морилов.

Бонус: узнали, как платить за кредиты, чтобы поскорее с ними рассчитаться.

Свои истории рассказали и соотечественники, которые попали в беду и обанкротились.

Нашли и тех, которые никогда не брали кредиты.

Эпизод подготовлен при информационной поддержке банка ВТБ в Башкортостане.

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