Как быстрее закрыть кредиты: новый эпизод подкаста «Говорит Башкирия»
В очередном эпизоде подкаста «Говорит Башкирия» говорим о кредитах.
Корреспонденты информационного агентства «Башинформ» Розалия Валеева и Наталья Овчарук рассказали о своих взаимоотношениях с банками.
Какие кредиты пользуются популярностью у жителей Башкирии? На какой срок их берут? На какие цели?
Когда и на что брать выгодно? Как люди справляются с платежами и что делать, когда возникли проблемы?
На эти вопросы ответил управляющий банка ВТБ в Башкортостане Станислав Морилов.
Бонус: узнали, как платить за кредиты, чтобы поскорее с ними рассчитаться.
Свои истории рассказали и соотечественники, которые попали в беду и обанкротились.
Нашли и тех, которые никогда не брали кредиты.
Эпизод подготовлен при информационной поддержке банка ВТБ в Башкортостане.
Подкасты «Башинформа» можно послушать в официальной группе агентства в социальных сетях и на Youtube-канале.
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