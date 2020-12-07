В антиковидный колл-центр Башкирии стали больше звонить по вопросам реабилитации

В созданный в Башкирии Ситуационный антиковидный колл-центр за три недели поступило более 15,5 тысячи звонков. Только за период с 30 ноября по 6 декабря сотрудниками центра обработано 6 600 обращений от жителей республики. Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве доложила руководитель Ситуационного антиковидного колл-центра, депутат Госсобрания республики Римма Утяшева.

По ее словам, актуальными остаются вопросы амбулаторной медицинской помощи. При этом прослеживается снижение количества звонков по ковиду и лекарственному обеспечению. Наибольшую активность по-прежнему проявляют жители Уфы и Уфимского района.

Римма Утяшева обратила внимание и на другой важный момент — антиковидную реабилитацию.

«Мы начали регистрировать обращения по антиковидной реабилитации. За три недели с таким вопросом к нам обратились более 120 жителей и это существенно. Если мы отмечаем более 15 тысяч заболевших, реабилитация нужна. Есть жители, которые нуждаются в кислородной поддержке. Мы не должны оставлять их без внимания», — заявила медик и отметила необходимость проработки этого вопроса совместно с Минздравом РБ.

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал озабоченность руководителя колл-центра вопросом организации реабилитационной помощи переболевшим коронавирусом и пообещал продумать, как это будет происходить.

Также Римма Утяшева сообщила, что с этой недели работники колл-центра начинают обзванивать пожилых граждан, обращавшихся за информационной поддержкой в Ситуационный центр. «Мы должны убедиться, что их вопрос решен и они больше не нуждаются в помощи», — объяснила необходимость такой работы депутат.

Она рассказала и о других положительных моментах работы колл-центра. Например, открытии новой линии

«Мы своих не бросаем». «За три недели к нам поступило несколько звонков, когда люди обращаются по поводу своих родственников, проходящих лечение в разных регионах. Через Минздрав или свои каналы мы находим этих больных и успокаиваем родных, даем информацию», — поделилась Римма Утяшева.

Колл-центр работает с 8 утра до 20 часов. Любой может позвонить по многоканальному номеру в Уфе: 218-19-19 и оперативно получить квалифицированную помощь.