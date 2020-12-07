В Башкирии началась вакцинация населения от COVID-19

Вакцинация жителей Башкирии от COVID-19 начнется с сегодняшнего дня, сообщили 7 декабря на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак в количестве 1200 доз поступила в регион 5 декабря.

В первую очередь будут привиты те, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными — медики, учителя, социальные работники.

«Надо очень оперативно ее провести, — подчеркнул Глава республики Радий Хабиров. — Это очень правильно, что нам поступило более тысячи доз, чтобы мы научились, как хранить, как передавать, как вакцинировать, как организовывать эту работу. Это не 40 доз вакцин, которые нам поступили до этого».

Поставка в Башкирию второй партии вакцины от коронавирусной инфекции ожидается до конца декабря.

Как сообщалось ранее, пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках, в частных медучреждениях вакцин против COVID-19 нет.