Коронавирус в Башкирии: Заразились более 15 тысяч человек, 90 умерли; как болеют дети

«Будем создавать коллективный иммунитет». В Башкирию поступила первая крупная партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие выходные в республике.

Зараженных более 15 тысяч. В воскресенье, 6 декабря, в Башкирии общее количество инфицированных COVID-19 превысило 15 тысяч и достигло 15 121 человека. За последние сутки коронавирус подтвердился у 146 человек, сутками ранее – у 142 , информировал Минздрав РБ. В больницах сейчас находятся 596 зараженных, 45 из них в тяжелом состоянии, 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечение получают 2020 человек. С начала пандемии в республике справились с инфекцией 12 415 зараженных. По-прежнему диагностируется большое количество внебольничной пневмонии: 389 новых случаев за сутки.

Сколько заболело детей. Из более чем 15 тысяч человек, заболевших коронавирусом в Башкирии, 1075 составляют дети, из них выздоровели – 659, такие данные по официальному запросу «Башинформа» раскрыл Минздрав республики. Чаще случаи COVID-19 наблюдаются в Уфе и Салавате, ни одного заражения не зафиксировано в Бурзянском, Хайбуллинском и Абзелиловском районах. «Из 34 стационарных больных детей с коронавирусом отмечена тяжелая степень течения у четверых, остальные переносили инфекцию в средней степени тяжести. К ИВЛ ни один ребенок не подключался. Летальных случаев среди несовершеннолетних не было», — пояснили в ведомстве. Койки для детей с ковидом развернуты в инфекционной больнице №4, в больнице Дёмского района, Больнице скорой медпомощи Уфы и Городской инфекционной больнице Стерлитамака. Как в Уфе работает детская поликлиника в условиях коронавируса – читайте здесь.

О новых жертвах коронавируса. По данным Минздрава на 6 декабря, в Башкирии зарегистрировано еще два новых случая смерти. Один из умерших — мужчина 1943 года рождения, родом из Уфы. Кроме ковида у него были диагностированы атеросклероз, кардиосклероз, хронический пиелонефрит, бронхит. Второй жертвой ковида стал 68-летний уфимец. Также у него диагностировали ХОБЛ, буллезную эмфизему, хроническую венозную недостаточность и варикозное расширение вен. 5 декабря Минздрав сообщал о 88-м умершем от ковида. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в регионе достигло 90 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, на 58-м году жизни скончался главный оператор БСТ Ильдар Насретдинов.

«Будем создавать коллективный иммунитет». 5 декабря Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о поступлении в республику крупной партии вакцины от коронавирсуса и начале вакцинации. «В республику поступила первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак — 1200 доз. В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными — медиков, учителей, соцработников», — написал Хабиров в соцсетях. До конца года ожидается следующая крупная партия вакцины. «Сколько нам смогут отгрузить доз — во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения. Так, последовательно, будем создавать коллективный иммунитет», — сообщил Радий Хабиров, особо подчеркнув, что пока прививки от коронавируса делаются бесплатно и только в госбольницах и поликлиниках.

По данным Минздрава РФ, предельная отпускная цена на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» составляет 1942 рубля за два компонента. Розничная продажа препарата не предусмотрена.

6 декабря в России зафиксирован новый максимум заразившихся коронавирусом за сутки — 29 039 случаев, это является антирекордом с начала пандемии. В стране заразились 2 460 770 человек. Причем на прошлой неделе было выявлено 191 454 новых случаях заражения, это почти столько же, как за весь сентябрь — 180 967, и июль — 192 132. Число смертей из-за коронавируса за сутки возросло на 457 против 508 днем ранее. Всего от инфекции умер 43 141 пациент. За неделю в стране из-за коронавируса умерло 3 614 человек, это больше, чем за весь сентябрь. Максимум — 589 смертей за сутки — был зафиксирован в среду. По словам главврача больницы имени Филатова Валерия Вечорко, эпидемия в России может отступить к концу 2021 года.

Среди самых частых последствий коронавируса - повышение артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Происходит воспаление внутренней оболочки сосудов, после чего вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. «И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — объяснил врач.

При этом потеря обоняния не всегда может означать инфицирование COVID-19. Человек может перестать различать запахи при простуде из-за отека слизистой оболочки носа или при аллергии. Заразившись коронавирусом, человек теряет обоняние и при этом не испытывает проблем с заложенностью носа, пояснил﻿а врач-терапевт Елена Селькова «Вечерней Москве».

В мире зафиксировано уже более 66 млн случаев заражения ковидом, умерло свыше 1,5 млн человек.