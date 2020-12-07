Фото: Олег Яровиков Ковид меняет традиции: глава Минобрнауки Башкирии сообщил о судьбе главных новогодних елок Фото: Олег Яровиков

В Башкирии по празднованию Нового года в дошкольных учреждениях вопрос решен: утренники для детей будут, но из-за коронавируса, с определенными ограничениями. Об этом в программе «Интервью» на ГТРК «Башкортостан» сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

«Новогодние утренники в дошкольных учреждениях будут групповые, к сожалению, на них не смогут присутствовать ни родители, ни бабушки, ни дедушки. Сторонних взрослых в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, а также операторов мы также рекомендуем не приглашать, а проводить праздничные утренники силами персонала образовательных организаций», — сказал министр.

Глава ведомства также рассказал о том, будет ли проводиться в этом году Республиканская и Кремлевская новогодние елки.

«Республиканскую новогоднюю елку, понятно, в условиях пандемии, а у нас порядка 800 детей ежегодно участвовало, мы не сможем провести. Но подарки для ребятишек обязательно будут переданы – они уже закуплены. Каждый глава муниципалитета будет передавать эти подарки детям, — сообщил Айбулат Хажин. – По Кремлевской новогодней елке мы уже получаем подтверждение – ее в этом году, вероятнее всего, тоже не будет».

Что касается елок в самих школах, то здесь, по словам министра, учебным заведениям рекомендуется проводить праздник на улице, чтобы «минимизировать риски заболевания ковидом».