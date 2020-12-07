Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.25

EUR 90.26

7 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Врач сообщил о самом массовом последствии коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Врач сообщил о самом массовом последствии коронавируса Фото: Олег Яровиков

Среди последствий коронавируса самые частые связаны с изменением артериального давления. Об этом «Ленте.ру» сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — заявил медик, отметив, что к этому приводит поражение сосудистой системы человека.

По его словам, происходит воспаление внутренней оболочки сосудов, после чего вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления.

«То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — объяснил врач.

Он также заявил, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирус. По слова иммунолога-аллерголога, пострадать может весь организм.

Как информировало агентство «Башинформ», по данным на 6 декабря диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 146 жителей республики. Всего известно о 15 121 случаях инфицирования. В больницах в настоящее время находятся 596 человек, из которых 45 в тяжелом состоянии и 12 нуждаются в поддержке ИВЛ. Амбулаторно лечение получают 2020 человек. Справились с новой коронавирусной инфекцией за последние сутки 18 человек. Всего с начала пандемии в Башкирии выздоровело 12 415. По-прежнему, диагностируется большое количество внебольничной пневмонии: 389 новых случае и 396 – выздоровевших. По данным официальной статистики, от ковида в регионе скончались 90 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прокуратура занялась делом о расследовании смертельного ДТП с подростками
На месте смертельного ДТП с участием подростков побывал исполняющий обязанности прокурора Абзелиловского района Башкирии. Представители надзорного органа
ФК «Уфа» прилетел на игру с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова
Футбольный клуб «Уфа» прилетел на матч 17-го тура РПЛ с «Ростовом» без главного тренера Рашида Рахимова. По данным клубной пресс-службы, у наставника баш
Подробности смертельного ДТП с подростками в Башкирии: школьник взял машину у отца
Ночная авария 6 декабря в Абзелиловском районе Башкирии унесла жизнь сразу троих несовершеннолетних. 16-летний водитель Гаяз Х. [имена здесь и далее изме
Глава Башкирии готовит поправки в антикоронавирусный указ: они касаются подростков
Глава Башкирии Радий Хабиров готовит очередные поправки в свой указ о введении режима «Повышенная готовность». По данным информированного источника в адм
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть