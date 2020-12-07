Фото: Олег Яровиков Врач сообщил о самом массовом последствии коронавируса Фото: Олег Яровиков

Среди последствий коронавируса самые частые связаны с изменением артериального давления. Об этом «Ленте.ру» сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — заявил медик, отметив, что к этому приводит поражение сосудистой системы человека.

По его словам, происходит воспаление внутренней оболочки сосудов, после чего вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления.

«То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — объяснил врач.

Он также заявил, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирус. По слова иммунолога-аллерголога, пострадать может весь организм.

Как информировало агентство «Башинформ», по данным на 6 декабря диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 146 жителей республики. Всего известно о 15 121 случаях инфицирования. В больницах в настоящее время находятся 596 человек, из которых 45 в тяжелом состоянии и 12 нуждаются в поддержке ИВЛ. Амбулаторно лечение получают 2020 человек. Справились с новой коронавирусной инфекцией за последние сутки 18 человек. Всего с начала пандемии в Башкирии выздоровело 12 415. По-прежнему, диагностируется большое количество внебольничной пневмонии: 389 новых случае и 396 – выздоровевших. По данным официальной статистики, от ковида в регионе скончались 90 человек.