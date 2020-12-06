







Общественники Уфы создадут «Народный путеводитель по Черниковке». Такое решение было принято на фестивале «Уфимские грани». Фестиваль был организован впервые и, по решению организаторов, посвящен Черниковке. В рамках первой части проекта прошел конкурс детских рисунков «Я люблю Черниковку», фотоконкурс «Черниковка в телефоне» и квест «КОД: Черниковка», в которых приняли участие около ста уфимцев.

По замыслу авторов проекта, подобные мероприятия должны знакомить уфимцев с разными уголками родного города. Поэтому фестиваль о самом северном районе города было решено провести в географическом центре Уфы – Новостройке – в лайфстайл центре «Башкирия».

«Уфимские грани – это проект о городе и людях. Мы представляем Уфу как настоящий бриллиант, гранями которого являются части одного из крупнейших мегаполисов России. В этих гранях можно увидеть жизнь башкирской столицы во всем ее многообразии – событий и явлений общественной и культурной жизни. Мы надеемся, что благодаря проекту, Уфу лучше узнают прежде всего ее жители – особенно молодежь», — рассказал «Башинформ» руководитель творческой платформы «Сундук» Юрий Малофеев.

Цель фестиваля – вовлечение граждан в развитие города Уфы и трансляция лучших практик по реализации социальных, творческих и дизайн-проектов благоустройства города. Принять участие в нем могут все желающие. Для этого нужно всего лишь разместить свои фотографии и воспоминания, связанные с самыми любимыми местами города, в социальных сетях Facebook и Вконтакте (группа «Уфимские грани»).

Организаторами проекта выступают Уфимский городской центр местной активности и творческая платформа «Сундук».