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Общественники Уфы создадут «Народный путеводитель по Черниковке»

ОБЩЕСТВО

Общественники Уфы создадут «Народный путеводитель по Черниковке». Такое решение было принято на фестивале «Уфимские грани». Фестиваль был организован впервые и, по решению организаторов, посвящен Черниковке. В рамках первой части проекта прошел конкурс детских рисунков «Я люблю Черниковку», фотоконкурс «Черниковка в телефоне» и квест «КОД: Черниковка», в которых приняли участие около ста уфимцев.

По замыслу авторов проекта, подобные мероприятия должны знакомить уфимцев с разными уголками родного города. Поэтому фестиваль о самом северном районе города было решено провести в географическом центре Уфы – Новостройке – в лайфстайл центре «Башкирия».

«Уфимские грани – это проект о городе и людях. Мы представляем Уфу как настоящий бриллиант, гранями которого являются части одного из крупнейших мегаполисов России. В этих гранях можно увидеть жизнь башкирской столицы во всем ее многообразии – событий и явлений общественной и культурной жизни. Мы надеемся, что благодаря проекту, Уфу лучше узнают прежде всего ее жители – особенно молодежь», — рассказал «Башинформ» руководитель творческой платформы «Сундук» Юрий Малофеев.
Цель фестиваля – вовлечение граждан в развитие города Уфы и трансляция лучших практик по реализации социальных, творческих и дизайн-проектов благоустройства города. Принять участие в нем могут все желающие. Для этого нужно всего лишь разместить свои фотографии и воспоминания, связанные с самыми любимыми местами города, в социальных сетях Facebook и Вконтакте (группа «Уфимские грани»).

Организаторами проекта выступают Уфимский городской центр местной активности и творческая платформа «Сундук».

ИА «Башинформ»
Теги: фестиваль, благотворительность
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