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7 декабря Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Медик объяснила разницу потери обоняния при обычном ОРВИ и коронавирусе

ОБЩЕСТВО

Потеря обоняния не всегда может означать инфицирование Covid-19. Об этом врач-терапевт Елена Селькова рассказала «Вечерней Москве».

Человек может перестать различать запахи при простуде из-за отека слизистой оболочки носа или при острой аллергии. В то время как, заразившись коронавирусом, человек теряет обоняние и при этом не испытывает проблем с заложенностью носа.

«Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания», —пояснила медик.

Она также добавила, что при острых респираторных заболеваниях обоняние пропадает, но слизистая полости носа забита, в этой области скапливается слизь и возникает чувство заложенности.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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