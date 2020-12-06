Медик объяснила разницу потери обоняния при обычном ОРВИ и коронавирусе

Потеря обоняния не всегда может означать инфицирование Covid-19. Об этом врач-терапевт Елена Селькова рассказала «Вечерней Москве».

Человек может перестать различать запахи при простуде из-за отека слизистой оболочки носа или при острой аллергии. В то время как, заразившись коронавирусом, человек теряет обоняние и при этом не испытывает проблем с заложенностью носа.

«Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания», —пояснила медик.

Она также добавила, что при острых респираторных заболеваниях обоняние пропадает, но слизистая полости носа забита, в этой области скапливается слизь и возникает чувство заложенности.