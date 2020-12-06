Фото: ИА «Башинформ» В первые дни новой рабочей недели в Башкирии выпадет снег Фото: ИА «Башинформ»

В первые дни новой рабочей недели в Башкирии выпадет снег, но сохранится морозная погода, прогнозируют синоптики.

По данным Башгидрометцентра, в понедельник, 7 декабря, будет преобладать переменная облачность. В некоторых районах пройдет небольшой снег, ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный 2-7м/с. Температура воздуха ночью -15,-20, местами -22,-27, днем -9,-14, местами до -19 градусов.

8 и 9 декабря характер погоды существенно не изменится. Ожидается небольшой снег, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-19 , местами до -27, днем -9,-14 градусов.