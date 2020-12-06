Стало известно о состоянии выживших девочек в ДТП с лошадьми в Башкирии
Фото: ИА «Башинформ» и ГИБДД по РБ
Стало известно о состоянии выживших девочек в ДТП с лошадьми в Башкирии Фото: ИА «Башинформ» и ГИБДД по РБ
В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с лошадьми в Башкирии. Как ранее сообщалось,16-летняя Гульнара В. и 15-летняя Динара Ф. [имена здесь и далее изменены – ред.] были госпитализированы прошлой ночью в Белорецкую районную больницу.
«Одна из девочек в состоянии средней тяжести помещена в общую палату. Вторая девочка остается в реанимации. Ее состоянии оценивается как тяжёлое стабильное», — сообщила «Башинформ» пресс-секретарь ведомства.Напомним, ночная авария 6 декабря в Абзелиловского районе Башкирии унесла жизнь сразу троих несовершеннолетних. 16-летний водитель Гаяз Х., по данным информированного источника агентства «Башинформ», взял покататься автомобиль «Дэу Нексия» у отца. Водительского удостоверения у подростка, соответственно, не было. В машине с Гаязом находились друзья: 15-летние Линиза Г., Данир А. Все трое погибли после столкновения с лошадью и жеребенком. Известно, что сердце водителя перестало биться в машине скорой помощи.
«Одной из причин гибели подростков стали бесхозные лошади на дороге. Уже два года наша команда борется с этой напастью. Что красиво для туристов — то опасно для нас, — прокомментировал трагедию глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков. — Сегодня мы используем все возможные и невозможные меры для того, чтобы лошадей на дорогах не было. К сожалению, несовершенство законодательства в этой области не позволяет принимать действенных мер против безответственных владельцев табунов — как малых, так и больших. На территории района действуют несколько кард, работают постоянные мобильные группы, но этих мер при штрафе в 1000 рублей недостаточно».Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что по факту смертельной аварии в МВД республики возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле районной прокуратуры.
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