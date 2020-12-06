В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с лошадьми в Башкирии. Как ранее сообщалось,16-летняя Гульнара В. и 15-летняя Динара Ф. [имена здесь и далее изменены – ред.] были госпитализированы прошлой ночью в Белорецкую районную больницу.

Стало известно о состоянии выживших девочек в ДТП с лошадьми в Башкирии Фото: ИА «Башинформ» и ГИБДД по РБ

ИА «Башинформ»

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