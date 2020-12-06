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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии стабильно растет количество заболевших и погибших от COVID-19

ОБЩЕСТВО

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало статистику заболеваемости коронавирусом и пневмонией на 6 декабря. За последние сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 146 жителей республики. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 15 121.

В больницах в настоящее время находятся 596 человек, из которых 45 в тяжелом состоянии и 12 нуждаются в поддержке ИВЛ. Амбулаторно лечение получают 2020 человек.

Справились с новой коронавирусной инфекцией за последние сутки 18 человек. Всего с начала пандемии в Башкирии выздоровело 12 415.

Также выросло количество умерших от COVID-19 в регионе. Список жертв пополнился двумя фамилиями.

По-прежнему, диагностируется большое количество внебольничной пневмонии: 389 новых случае и 396 – выздоровевших.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, сводка
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