В Башкирии стабильно растет количество заболевших и погибших от COVID-19

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало статистику заболеваемости коронавирусом и пневмонией на 6 декабря. За последние сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 146 жителей республики. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 15 121.

В больницах в настоящее время находятся 596 человек, из которых 45 в тяжелом состоянии и 12 нуждаются в поддержке ИВЛ. Амбулаторно лечение получают 2020 человек.

Справились с новой коронавирусной инфекцией за последние сутки 18 человек. Всего с начала пандемии в Башкирии выздоровело 12 415.

Также выросло количество умерших от COVID-19 в регионе. Список жертв пополнился двумя фамилиями.

По-прежнему, диагностируется большое количество внебольничной пневмонии: 389 новых случае и 396 – выздоровевших.