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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии готовит поправки в антикоронавирусный указ: они касаются подростков

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии готовит поправки в антикоронавирусный указ: они касаются подростков Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров готовит очередные поправки в свой указ о введении режима «Повышенная готовность». По данным информированного источника в администрации руководителя региона, документы уже находятся на подписи и будут опубликованы в начале следующей недели.

В частности, поправки в антикоронавирусный указ будут касаться подростков. 9 ноября глава Башкирии принял решение не допускать несовершеннолетних в торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Новое издание указа отменит данную меру, сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

ИА «Башинформ»
Теги: указ, поправки, повышенная готовность
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