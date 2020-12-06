Фото: ИА «Башинформ» Глава Башкирии готовит поправки в антикоронавирусный указ: они касаются подростков Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров готовит очередные поправки в свой указ о введении режима «Повышенная готовность». По данным информированного источника в администрации руководителя региона, документы уже находятся на подписи и будут опубликованы в начале следующей недели.

В частности, поправки в антикоронавирусный указ будут касаться подростков. 9 ноября глава Башкирии принял решение не допускать несовершеннолетних в торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Новое издание указа отменит данную меру, сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».