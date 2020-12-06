Ушел из жизни главный оператор телеканала БСТ Ильдар Насретдинов

Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, Раиф Бадыков













Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, Раиф Бадыков

Скончался главный оператор Башкирского спутникового телевидения, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Башкортостан, член Союза кинематографистов России Ильдар Насретдинов. По предварительным данным, наш коллега боролся с осложнениями от новой коронавирусной инфекции. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.

«Он был большим профессионалом, но при этом очень добрым, порядочным человеком, никогда не повышал голоса, даже в самых сложных ситуациях не терял спокойствия, ко всем относился с большим уважением, невзирая на регалии и возраст. Таких, как он, очень мало», — рассказала о покойном обозреватель ИА «Башинформ» Лейла Аралбаева.

Прощание состоится 8 декабря в Москве.

Коллектив агентства «Башинформ» выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Ильдара Насретдинова и скорбит вместе с ними.