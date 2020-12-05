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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии родители выступили против отмены дистанционного обучения в школах республики

ОБЩЕСТВО

В Башкирии родители выступили против отмены дистанционного обучения в школах республики. Они считают, что начало очных уроков в школах подстегнет скорость распространения инфекции, в то время когда ежесуточно фиксируется более 140 зараженных.

Отмечается, что школьники часто становятся бессимптомными переносчиками коронавируса и могут представлять опасность как для своих родителей, так и для бабушек и дедушек.

Некоторые родители в соцсетях высказали решение о продлении дистанта по заявлению.

«Я считаю это решение ошибочным, как бы мне не нравилось дистанционное обучение. У нас в школе до сих пор с начала четверти не было ни одного урока биологии, так как единственный, по-видимому, учитель биологии в школе сильно болеет. Лично я, видимо, напишу заявление о продолжении дистанта. Хочу встретить новый год за семейным столом с мамой, которая болеет диабетом и пока еще, благодаря нашим мерам предосторожности, слава богу, не болела», — написала мама двоих детей Наталья в соцсетях.

О проблемах с учителями-предметниками в другой уфимской школе написала в соцсетях еще одна родительница.

«Несколько знакомых родителей болеют коронавирусом, заразившись от детей, которые ходят в школу. Продолжаю быть за дистанционное обучение. До конца четверти нежелательно выходить, я думаю. Да и уровень заболеваемости в целом не снижается, а наоборот. Учителя болеют. В зуме учитель-предметник одна на всю школу, собирает всю параллель, и читает лекцию, как в вузе, потоку», — написала она.

Напомним, принято решение с 7 декабря возобновить очное обучение в школах. Дистанционное обучение было впервые опробовано в весеннюю волну коронавируса и продолжилось осенью: большинство школьников, за исключением некоторых классов младшего звена и выпускников, не посещают школу с 19 октября.

ИА «Башинформ»
Теги: образование
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