Фото: ИА «Башинформ» Холодная погода сохранится в Башкирии ближайшие 10 дней Фото: ИА «Башинформ»

Холодный антициклон, пришедший в Башкирию в начале декабря, будет стоять в нашем регионе еще не менее десяти дней. По данным федеральных метеосайтов, в период с 7 по 15 декабря днем в центральных районах республики будет от минус 11 до 15 градусов, а ночью – от 15 до 23 градусов мороза. Небо в основном будет ясным, осадков не ожидается. В утренние часы возможен туман, появление инея на проводах и деревьях. Ветер прогнозируется слабым, с максимальными порывами до 4 метров в секунду.

Благодаря обширному антициклону, холодная погода с начала календарной зимы установилась во всем Поволжье и в центральных регионах Европейкой части России. Потепление и выпадение осадков ожидается в начале второй половины декабря.