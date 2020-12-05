Фото: администрация Уфы В Уфе вековой юбилей отметил ветеран, участник битв за Москву, Харьков и Сталинград Фото: администрация Уфы

Свой вековой юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны Яков Николаевич Коноплев. Яков Николаевич принял первые бои под Жиздрой, отступал с боями до Москвы, был ранен в декабре 1941 года и попал в госпиталь в Астрахань. После выздоровления участвовал в боях за Сталинград. Он хорошо помнит бомбардировку города 23 августа 1942 года. Вместе с боевыми товарищами удерживал пристань, на которую переправлялись наши войска, участвовал в уличных боях в центре города и у железнодорожного вокзала.

В военной биографии ветерана есть и Харьковская операция 1943 года. Всего за войну он получил пять ранений, из которых одно тяжелое (последнее) и две контузии. Был награждён орденом Красной звезды, медалями "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией". После войны Яков Николаевич обосновался в Уфе и всю жизнь работал в сфере строительства.

«Я выжил благодаря мастерству хирургов и профессионализму врачей, — считает Яков Николаевич. Только вот боевые раны в последние годы все больше дают о себе знать.

Несмотря на преклонный возраст, ветеран держится молодцом: ходит на прогулки вместе с внуком, смотрит телевизор (в основном аналитические программы, новости), любит перебирать старые фотографии, где на него, как живые, смотря его близкие и друзья.