Уфимские моржи планируют построить на территории парка Якутова теплые раздевалки

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

Уфимские моржи планируют построить на территории парка Ивана Якутова помещения с теплыми раздевалками и комнатой для чаепития.

Об этом сообщил руководитель Федерации закаливания и моржевания Александр Пенкин.

В субботу, 5 декабря, на Солдатском озере состоялись традиционные купания.

«Сезон мы открываем 1 ноября, хотя купаться можно и в октябре — вода уже становится холодной. Закрываем плавание в озере 1 мая. Всего в Уфе оздоровительным зимним плаванием занимаются около 500 человек. В 2020 году это уже 53-й сезон», — сказал Александр Пенкин.

Сейчас моржи переодеваются в небольшом вагончике. Но желающих поплавать, особенно в выходные, становится много. Только в субботу, 5 декабря, в ледяную воду окунулись более 100 человек. Отметим, что плавать разрешено только в определенные дни: вторник, четверг, субботу и воскресенье с 10 до 14 часов. У открытой воды всегда есть дежурный, а новичкам проведут инструктаж по технике безопасности и помогут совершить свое первое окунание в воду.

Александр Пенкин отметил, что проект помещения уже готов, участок земли в парке также оформлен в аренду. В настоящее время ищут инвестора или спонсора.