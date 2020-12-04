Фото: Олег Яровиков Андрей Назаров: Новые идеи Башкирии находят поддержку на федеральном уровне Фото: Олег Яровиков

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров во время пресс–подхода после завершения пленарного заседания V Общероссийского юридического форума «Конституция-2020. Эволюция публичной власти» Башкортостана отметил, что юридическая тематика для республики – это особая тема.

«Традиционно, наша республика занимает одну из лидирующих позиций по развитию инфраструктуры для юридической науки, юриспруденции, чтобы юристы могли дискутировать и работать. В этой связи форум, который мы начали проводить несколько лет назад, стал хорошей ежегодной традицией, о которой в Российской Федерации знают все. А для Башкортостана – это, конечно, популяризация профессии юриста, поддержка тех идей, которые юристы вынашивают и хотели бы обсудить. Этот год особый. С одной стороны, есть максимальные ограничения из-за пандемии коронавируса. А с другой – важные изменения в Конституции России, которые, конечно, юристы не могли не обсудить. Это хорошо, что опять же по традиции в Башкортостане состоялась эта дискуссия. Известные юристы, правоведы-спикеры собрались для того, чтобы высказать свои идеи, соображения. Уверен, что это даст дополнительный толчок в нашей юридической профессии, в Башкортостане в частности и в России в целом. И, конечно, те идеи, которые будут обсуждаться на форуме, найдут потом своё продолжение. Форумы, как я уже сказал, начинаются с подготовки. Выбирается какая-то тема, происходит более глубокая проработка, осмысление. А люди, которые участвуют в форумах, становятся партнёрами и друзьями. Соответственно, это даёт возможность работать с большим количеством людей, организаций, профессионалов, на которых можно опираться. QR-Конституция, которую мы сегодня представили, тоже нашла поддержку наших уважаемых гостей. Это говорит о том, что каждый год мы выдаем новые идеи, и они часто находят поддержку на федеральном уровне, в других регионах Российской Федерации. А для нас это — задача постоянно чувствовать себя в тонусе, готовиться и быть лидерами в юридическом просвещении. Уфа очень стремится к этому, и я уверен, что эту планку мы будем нести гордо. У других регионов шансов нет, поверьте мне», — сказал Андрей Назаров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

«Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России имеет лидирующее позиции в стране и по количеству местных отделений, и по количеству членов, и по количеству идей и результатов, которые выдает отделение субъекта Российской Федерации», — резюмировал Андрей Назаров.

По его словам, всё, что требуется для формирования и развития инфраструктуры, поддержки юридической профессии, популяризации профессии юриста, а также формирования возможностей для юридического сообщества – в республике делается на постоянной, системной основе из года в год.