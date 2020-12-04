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4 декабря Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В больницах Башкирии в тяжелом состоянии остаются 48 ковид-больных, еще 10 - на ИВЛ

ОБЩЕСТВО

Минздрав Башкирии опубликовал обновленную статистику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 4 декабря. По данным ведомства, за последние сутки зарегистрировано 144 новых случая инфицирования COVID-19. Всего в республике с начала пандемии положительный результат на COVID-19 получили 14 833 человека.

На сегодняшний день в больницах лечение проходят 575 пациентов. Из них 48 находятся в тяжёлом состоянии, 10 нуждаются в поддержке ИВЛ. Зарегистрирован один случай смерти от COVID-19. Теперь общее их количество выросло до 87 человек.

Статистика заболеваемости внебольничной пневмонией в регионе стабильна: 408 новых случаев за сутки, 416 – выписано.

При этом фиксируется рос заболеваемости ОРВИ. За минувшие сутки такой диагноз поставлен 2470 жителям. Из них 61 человек госпитализирован с подозрением на коронавирус.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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