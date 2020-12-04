В Уфе объявлена акция по сбору необходимых вещей для 10 благотворительных организаций

В Уфе в субботу, 12 декабря, на территории ТЦ «Ультра» состоится акция «Помочь может каждый». Ее проводит АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры». Благотворительный сбор проводится в пользу 10 НКО, среди них «Мархамат», «Семья», «Дорогие мои старики», «С любовью», «МногодетОК» и другие. Их перечень и список вещей, которые им необходимы, — здесь.

Подробности можно узнать по телефонам: +79177418069, +79613647672, вам ответят сотрудники организации.