Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.19 ↓

EUR 91.19 ↑

4 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе объявлена акция по сбору необходимых вещей для 10 благотворительных организаций

ОБЩЕСТВО

В Уфе в субботу, 12 декабря, на территории ТЦ «Ультра» состоится акция «Помочь может каждый». Ее проводит АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры». Благотворительный сбор проводится в пользу 10 НКО, среди них «Мархамат», «Семья», «Дорогие мои старики», «С любовью», «МногодетОК» и другие. Их перечень и список вещей, которые им необходимы, — здесь.

Подробности можно узнать по телефонам: +79177418069, +79613647672, вам ответят сотрудники организации.

ИА «Башинформ»
Теги: акция, благотворительность, сбор вещей
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уфимский врач, спасающий в реанимации COVID-пациентов: «Этот вирус пришел к нам навсегда»
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин работает в условиях ковид-госпиталя в «кр
Блогер из Уфы Рустам Набиев высказал предложение Владимиру Путину
Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев, который остался без ног после обрушения казармы в Омске, принял участие во встрече с президентом России Владимиро
В Башкирии многодетная мать превратила квартиру в помойку
В Туймазинском районе Башкирии 52-летнюю женщину ограничили в родительских правах в отношении двух ее несовершеннолетних детей, 11 и 10 лет, а также отст
Космонавт выложил в соцсети прекрасные снимки Уфы из космоса
Космонавт Сергей Рязанский поделился в соцсетях снимками Уфы с высоты орбиты. Он написал, что ночные снимки мегаполисов выглядят очень впечатляюще, и в э
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть