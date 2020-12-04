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В Башкирии открыли первую в 2020 году ледовую переправу

ОБЩЕСТВО

В Караидельском районе Башкирии введена в эксплуатацию первая ледовая переправа. Дорога проложена на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района. Её грузоподъемность составляет две тонны, ширина – 50 метров.

В зимний период 2020-2021 года планируется открытие ещё трех ледовых переправ: в деревне Староянгизитово Краснокамского района на реке Белая, в селе Никола-Березовка Краснокамского района на реке Кама, в городе Бирск на реке Белая.

Во избежание несчастных случаев Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям просит автолюбителей соблюдать требования знаков при переправе через акваторию рек.

Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км в час. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. При тумане и в пургу пользоваться ледовой переправой не рекомендуется.

«Кроме этого, необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы», — отметили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Розалия Валеева
Теги: ледовая переправа
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