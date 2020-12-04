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4 декабря Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Фермеры Башкирии направили 4 тонны овощей в ковид-госпитали республики

ОБЩЕСТВО

Сегодня, 4 декабря, фермеры Башкирии развозят продукты питания и овощи, выращенные в республике, в ковид-госпитали. Акция проходит при поддержке Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан, сообщил «Башинформу» депутат Госсобрания РБ, глава крестьянско-фермерского хозяйства в Бирском районе РБ Яков Кугубаев, который сам развозит продовольственную помощь медучреждениям.

«В каждый госпиталь Уфы, Бирска и Дюртюлей доставляем по 300 кг продукции, выращенной в нашей республике. Общая масса овощей — более 4 тонн. Их мы собрали в фермерских хозяйствах Буздяка и Бирска. Также закупили полную машину сладостей, соков для детей из семей, попавших в сложное положение, и тем, кому нужна поддержка. Это все куплено на мои личные средства, просто так! А если у вас есть желание посодействовать – присоединяйтесь. Мы ежегодно покупаем подарки для детей из многодетных семей 18 сельских поселений Бирского и Дюртюлинского районов, а с вашей помощью мы сможем порадовать больше сладкоежек в других районах», — рассказал Кугубаев.
Также фермером с марта по август приобретены более 300 продуктовых наборов для нуждающихся семей Бирского и Дюртюлинского районов. Закуплены и переданы более 2000 СИЗов для волонтерского штаба Бирского района.

ИА «Башинформ»
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