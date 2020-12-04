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В Башкирии создали региональное отделение Российского исторического общества

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии создали региональное отделение Российского исторического общества Фото: Олег Яровиков

В Уфе создали региональное отделение Российского исторического общества. Решение было принято на расширенном заседании инициативной группы по созданию отделения Российского исторического общества в формате ВКС.

Заседание открыл член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

«Современное Российское историческое общество – это площадка для большого количества организаций и исследователей (вузов, музеев, архивов и научно-исследовательских центров), занимающихся изучением истории Отечества. Уже создано 55 отделений Российского исторического общества в регионах. Для ученых, архивистов, музейных работников это возможность включиться в федеральную повестку и большие федеральные проекты, продвинуть исследовательские работы, которые по своему значению выходят за пределы региона», — сказал он в приветственном слове.

Также он отметил, что открытие отделения в Уфе дает большие возможности для участия в конкурсах Фонда «История Отечества» педагогам, молодежи и учащимся.

«Создание регионального отделения Российского исторического общества даст новый импульс в развитии исторической науки в республике. Стоит задача развивать историческую науку в Башкирии. К сожалению, гуманитарные знания переживают не самые лучшие времена, в этой связи региональное отделение Российского исторического общества в определенном смысле потребность для дальнейшего развития», — сказал заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Азат Бадранов.

Кандидатуру директора Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан Марата Марданова предложили для рассмотрения на президиуме в качестве председателя Совета отделения.

По словам Марданова, Башкортостан – признанный научный центр, известный не только в нашей стране, но и в мире. «Исследования большинства архивистов, археологов, историков, музееведов и краеведов региона направлены на развитие общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти. Обладая столь мощным научным потенциалом, в республике созрела необходимость создания координирующего органа. Поэтому основной миссией отделения РИО в Уфе представляется объединение усилий государственных, общественных организаций, ученых, работников музеев и любителей истории для формирования исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной истории, сохранения национальной памяти», — сказал Марат Марданов.

В ходе заседания члены отделения единогласно поддержали решение о создании регионального отделения РИО в Уфе.

Розалия Валеева
Теги: Российское историческое общество
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