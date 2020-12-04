Фото: Сергей Кожевников, Vk В уфимском парке «Первомайский» за нарушителями будет следить 101 камера видеонаблюдения Фото: Сергей Кожевников, Vk

В Уфе обновленный парк культуры и отдыха «Первомайский», на реконструкцию которого потратили более 700 млн рублей, ежедневно посещают как горожане, так и гости столицы. Кто-то занимается спортом, кто-то гуляет с детьми, но есть и те, кому хочется созданное для отдыха место подпортить. По данным мэрии Уфы, в парке нередки случаи вандализма.

«Грустно смотреть, как ломают совершенно новые скамейки, молодые саженцы. Теперь за нарушителями будут следить с помощью камер», — отметили в местном муниципалитете.

В парке работает система видеонаблюдения. За порядком на территории следит 101 камера, каждая из которых подключена к системе «Безопасный город». Круглосуточный онлайн-мониторинг обстановки позволит предотвращать нарушения правопорядка, правонарушители будут привлекаться к ответственности.

Ранее о случаях вандализма сообщал в соцсетях глава администрации Калининского района Уфы Сергей Кожевников. Тогда были сломаны габионы (конструкции из проволоки, заполненные камнем), а также повреждены растения. Кроме того, почти сразу после реконструкции вандалы повредили лиственничный настил и скамейки.