В Уфе презентовали первую в России QR-Конституцию страны

Фото: автор, Олег Яровиков







Фото: автор, Олег Яровиков

Сегодня на V Общероссийском юридическом форуме «Конституция-2020: эволюция публичной власти», который проходит в уфимском Конгресс–холле «Торатау», презентовали первую в стране QR-Конституцию. Интерактивный проект позволит распространить информацию о новых поправках в Основной закон страны и предоставит возможность каждому, у кого есть смартфон, получить доступ к ее актуальной редакции. QR-Конституция станет постоянным элементом нематериального цифрового наследия Башкортостана и поможет охватить широкие слои населения, объясняя многие нормы права в доступной форме.

Стелы с QR-кодами установят в Башкирском государственном университете, МФЦ, на автобусных остановках и на других социально значимых локациях. Первая из них будет установлена в Конституционном суде Башкортостана. Контент будет варьироваться в зависимости от места размещения; QR-коды будут знакомить жителей города со статьями Конституции, соответствующими направлению работы конкретного учреждения. При сканировании кода граждане будут переходить на одну из трех платформ: с возможностью скачать приложение с обновленной редакцией Конституции, перейти на специализированный сайт, где собраны все конституционные поправки 2020 года, а также на сайт с подборкой статей Конституции по каждому из разделов (права и свободы граждан, социальные гарантии, государственное устройство и другие).