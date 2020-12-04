В Уфе посетители торгового центра сдали 350 кг ненужной одежды и 25 кг текстиля

В Уфе посетители торгового центра «Мега» за выходные сдали на переработку 350 кг одежды и 25 кг текстиля.

Перерабатывать текстиль будут в фонде «Второе дыхание», а одежду передадут подопечным благотворительного фонда «С любовью». Прием вторсырья продолжается.

С начала года в пункт приема сортированных отходов, расположенный на парковке торгового центра, было сдано 176 кг алюминиевых банок, 5 тонн 884 кг макулатуры, 14 тонн 623 кг стекла, 2 тонны 946 кг пластика.

Все вторсырье было передано на переработку.